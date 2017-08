LES GARÇONS SAUVAGES: 1eres très curieuses images du film sélectionné à l'Etrange Festival

Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer...

Voici le pitch des Garçons sauvages réalisé par le Français Bertrand Mandico. Il s'agit du premier long du cinéaste repéré depuis des années grâce à ses courts et moyens métrages. Les Garçons sauvages sera présenté à la rentrée en France dans le cadre de l'Etrange Festival, hors compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images très curieuses des Garçons sauvages, qui sortira début 2018, ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

