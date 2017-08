1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges. En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour, cette planète inconnue et tenteront de résoudre ce mystère : comment parler aux filles en soirée...

Voici le pitch de How to Talk to Girls at Parties, nouveau long métrage de l'Américain John Cameron Mitchell après Hedwig & the Angry Inch, Shortbus et Rabbit Hole. A l'affiche de ce mix de comédie et de science-fiction: Elle Fanning et Nicole Kidman. How to Talk to Girls at Parties a été présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes et sortira prochainement en France.

Une première bande annonce vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

