FESTIVAL DE LA ROCHE-SUR-YON 2017: premiers films sélectionnés

La 8e édition du Festival de la Roche-sur-Yon aura lieu du 16 au 22 octobre. Six premiers films sélectionnés viennent d'être annoncés, tous en première française. Ces six films sont :

Call Me By Your Name de l'Italien Luca Guadagnino. Porté par une très forte rumeur depuis sa présentation à Sundance puis à la Berlinale, cette adaptation du roman d'André Aciman raconte la romance entre un jeune homme de 17 ans et un ami de ses parents lors de vacances d'été sur la riviera italienne. Retrouvez notre critique et une première bande annonce en cliquant ici.

Three du Hong-Kongais Johnnie To. Ce thriller raconte l'interaction électrique entre un bandit blessé à la tête, une neurochirurgienne et un policier.

Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Ce drame historique met en scène Nathalie Baye et Laura Smet dans la peau de fermières qui, durant la guerre de 14/18, ont pris le relais des hommes partis au front.

Gemini de l'Américain Aaron Katz. Ce thriller raconte la confrontation entre une star montante et son assistante personnelle. Gemini vient d'être présenté en compétition à Locarno.

EX LIBRIS de l'Américain Frederick Wiseman. Ce documentaire-fleuve est consacré à la New York Public Library.

Steven Before Morrissey du Britannique Mark Gill. Ce biopic retrace les jeunes années de Morrissey, le mythique leader des Smiths.

Le reste de la sélection sera dévoilé ultérieurement.

Source: Karine Durance

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !