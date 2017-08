DÉCÈS: Alain Berberian (1953-2017)

La réalisateur français Alain Berberian est décédé. Alain Berberian réalise son premier film en 1994 avec la comédie La Cité de la peur. Devenu culte, ce long métrage parodique met en scène Les Nuls avec qui il collaborait déjà sur Canal+. La Cité de la peur a attiré plus de 2 millions de spectateurs lors de sa sortie française. En 1998, Berberian réalise son second film: la comédie Paparazzi avec Vincent Lindon et Patrick Timsit. Il change de registre en 2000 avec le polar Six-Pack avec Richard Anconina, que les esprits taquins considèrent parfois comme une comédie. Il dirige Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde dans la comédie Le Boulet, plus gros succès de sa carrière, puis Jean Reno et Christian Clavier dans L'Enquête corse, adaptation de la bande dessinée de Pétillon. Son dernier film, L'Île aux trésors avec Gérard Jugnot, Alice Taglioni et Jean-Paul Rouve, sort en 2007. Alain Berberian avait 63 ans.