FESTIVAL DE GERARDMER 2018: les dates officielles dévoilées

Cela a été confirmé ce mercredi: la 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer aura lieu du 31 janvier au 4 février 2018 !

Le Festival de Gérardmer est la principale manifestation dédiée au genre en France. Cette année, le grand prix a été remporté par le film d'horreur Grave de Julia Ducourneau. Under the Shadow, le film fantastique de Babak Anvari (lire notre entretien) et On l'appelle Jeeg Robot, le film de super-héros de Gabriele Mainetti ont partagé le prix du jury.

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte. La programmation sera dévoilée ultérieurement.

Source: Festival de Gérardmer

