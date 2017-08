BOX-OFFICE FRANCE: Sofia Coppola plus forte que "120 battements par minute"

Les Proies de Sofia Coppola a pris le meilleur démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning ne réussit pas la performance de The Bling Ring (2078 entrées) mais avec 1346 tickets dans 29 salles, le long métrage bat le score de Lost in Translation (1275 entrées). 120 battements par minute prend la seconde place avec 1319 entrées dans 27 salles, c'est là aussi un bon démarrage. Le podium est complété par la comédie d'action Hitman & Bodyguard avec Samuel L.Jackson et Ryan Reynolds avec 1051 entrées dans 20 salles.

Mort à Sarajevo de Danis Tanovic semble parti pour passer inaperçu avec 52 entrées dans 3 salles. L'ovni Upstream Color parvient à faire jeu égal (48 tickets) mais dans 1 salle seulement.

Source Rentrak France

