OSCARS 2018: l'Allemagne a choisi son candidat

L'Allemagne a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de In the Fade de Fatih Akin. Ce film, qui sortira le 10 janvier 2018 en France, a été dévoilé lors de la compétition du dernier Festival de Cannes et a valu à Diane Kruger le prix d'interprétation féminine. In the Fade raconte comment la vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance...

L'Allemagne a remporté trois fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: pour Le Tambour de Volker Schlöndorff, Nowhere in Africa de Caroline Link et La Vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck. Ces dernières années, le pays a remporté un gros succès puisque sur les 13 dernières éditions des Oscars, l'Allemagne a intégré la shortlist 10 fois (pour 6 nominations au total). L'an passé, Toni Erdmann a fait mentir les statistiques en parvenant à être nommé alors que l'Académie ne cite l'Allemagne pratiquement que lorsqu'elle envoie des films historiques. In the Fade fera t-il aussi bien ?

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

