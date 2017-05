Cannes 2017: In the Fade

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

A LA DÉRIVE

A la dérive depuis des années, le réalisateur allemand Fatih Akin fait son retour avec In the Fade, un film de vengeance sur fond de terrorisme. Diane Kruger incarne une femme dont l'époux et le fils ont été tués lors d'un attentat, et qui va chercher à prendre sa revanche. Cela pourrait être le point de départ d'un film juteux et de mauvais goût avec Charles Bronson ou au contraire d'une tragédie complexe. In the Fade n'est ni l'un ni l'autre, juste un thriller simpliste et terne où rayonne une impressionnante absence de profondeur psychologique. Diane Kruger, charismatique, incarne avec beaucoup de conviction une coquille un peu vide. Malheureusement, autour d'elle, s'agitent de mauvais personnages stéréotypés tel qu'un terrible avocat en forme de méchant de carnaval venu infantiliser le public.

D'abord sobre et brut, In the Fade, dans sa partie tribunal, cumule les fautes de goût kitsch : travellings avant emphatiques sur protagonistes qui parlotent, travelling compensé sur Krüger comme si Anna Faris venait de réaliser les effets de son space-cake, ou ralenti ridicule sur des juges. In the Fade flirte avec le nanar lorsque la décision intime d'un personnage peut être bouleversée parce qu'on a, sur une branche, aperçu la beauté d'un oiseau. Il confirme surtout que le nom suffit pour atteindre la compétition cannoise censée célébrer le cinéma d'auteur : on vous met au défi de trouver la moindre trace d'un auteur, la moindre ombre de personnalité ou de point de vue dans ce quasi-téléfilm dénué de qualités cinématographiques.