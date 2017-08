BURNING: de nouvelles infos sur le prochain Lee Chang-Dong

Sept longues années ont déjà passé depuis la sortie de Poetry, le dernier long métrage du Coréen Lee Chang-Dong. En 2013, Lee devait diriger la Chinoise Zhang Ziyi dans un thriller, finalement tombé à l'eau. L'an passé, nous vous parlions d'un autre projet de thriller dont le tournage devait débuter fin 2016. Ce tournage a été retardé, mais c'est bien ce film qui sera le futur projet de Lee Chang-Dong.

On connait désormais le titre de ce long métrage: il s'agira de Burning. Il racontera l'histoire d'une femme prise entre deux hommes: l'un riche et l'autre non. Au casting, on retrouvera notamment Steven Yeun (The Walking Dead, Okja) et Yoo Ah-In (Veteran, The Throne). Le tournage devrait débuter le mois prochain, pour une sortie en 2018. Patience...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !