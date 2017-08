BOX-OFFICE FRANCE: Charlize Theron plus costaude que Scott Eastwood

Sans réussir à s'inviter dans le top 3 hebdomadaire, le film d'action Atomic Blonde a pris le meilleur sur le film de bagnoles Overdrive. Atomic Blonde avec Charlize Theron attire 233.245 spectateurs dans 394 salles. Overdrive avec Scott Eastwood, inexplicablement plus distribué (415 copies), est battu avec seulement 190.224 spectateurs. Le film d'animation Bigfoor Junior ne décolle pas fort avec 143.026 entrées dans 313 salles.

Sans énorme concurrence, La Planète des Singes - Suprématie passe une troisième semaine en tête du box-office français et cumule 2.165.090 entrées. Le blockbuster est suivi de Valérian et la Cité des Mille Planètes qui en est à 3.435.145 entrées en un mois. Le score de Lucy, précédent film de Besson, semble inaccessible (5.2 millions d'entrées). Le gadin de la semaine est pour le thriller Sleepless avec Jamie Foxx. Le film chute de 56.5% dès sa deuxième semaine et n'en est qu'à 164.507 entrées.

