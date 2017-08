FIRSTBORN: 1eres images du thriller letton sélectionné à l’Étrange Festival

Alors que Francis et Katrina rentrent d’une soirée un peu arrosée, ils sont agressés par un motard qui dérobe le sac à main de la jeune femme. Francis retrouve par la suite le coupable et l’assassine en tentant de trouver une solution à cette affaire. Quelques jours plus tard, Katrina annonce sa grossesse inespérée, ce qui va peu à peu semer le trouble dans la famille...

Voici le pitch de Firstborn, nouveau long métrage du Letton Aik Karapetian. Karapetian a été révélé par le thriller horrifique The Man in the Orange Jacket, sélectionné au Festival de Gérardmer. Ce nouveau thriller sera lui présenté à la rentrée en France dans le cadre de l’Étrange Festival, hors compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images de Firstborn ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

