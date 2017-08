OSCARS 2018: la Belgique a choisi son candidat

La Belgique a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit du Fidèle, le thriller de Michael R. Roskam qui sortira le 1er novembre en France. Ce film qui met en scène Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos raconte l'histoire de Gino et Bénédicte, passionnément amoureux. Mais Gino a un secret et celui-ci va mettre le couple en danger...

La Belgique n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le pays a néanmoins été nommé deux fois ces dernières années, notamment avec Bullhead, également réalisé par Michael R. Roskam. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

