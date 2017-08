BOX-OFFICE US: vers un weekend catastrophique ?

Est-ce la tempête qui va frapper le Texas ? Le match de boxe entre Mayweather et McGregor qui mobilise l'attention médiatique et celle de certains spectateurs ? Ou simplement un programme peut excitant ? Mais selon les premières estimations, ce weekend pourrait être le pire de l'année au box-office américain. Cela couronnerait un été américain catastrophique, en recul de 13.6% par rapport à l'an passé. Le film d'animation français Ballerina se planterait en restant sous les 5 millions de dollars malgré sa diffusion dans plus de 2500 salles. Sorti en décembre dernier en France, ce long métrage a avoisiné les 2 millions de spectateurs.

Le film d'action Birth of the Dragon, avec un Bruce Lee fictionnalisé, ne devrait pas excéder les 4 millions sur plus de 1600 écrans. Enfin, le drame chrétien All Saints devrait réaliser un score anecdotique, avec 3 millions sur près de 1000 écrans.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !