DÉCÈS: Tobe Hooper (1943-2017)

Le réalisateur américain Tobe Hooper est décédé. Tobe Hooper dirige son premier long métrage, le film fantastique Eggshells, en 1969. Mais c'est avec son film suivant qu'il marquera l'Histoire du cinéma d'horreur - et du cinéma en général: Massacre à la tronçonneuse, réalisé en 1974 et qui influencera tant d'autres films. Hooper poursuit son exploration de l'horreur redneck en 1976 avec Le Crocodile de la mort. Il signe l'un de ses autres films marquants en 1981 avec Massacres dans le train fantôme. L'année suivante, il change de registre horrifique avec le génial Poltergeist et signe l'un des films d'horreur cultes des années 80.

En 1985, son incroyable (et improbable) Lifeforce - L'étoile du mal est un échec commercial. Il dirige Karen Black l'année suivante dans un autre film de science-fiction, L'Invasion vient de Mars et revient la même année à l'un de ses classiques avec Massacre à la tronçonneuse 2. Dans les années 90, il collabore avec Brad Dourif sur Spontaneous Combustion puis Robert Englund sur Night Terrors. Le cinéaste revient quelque peu sur le devant de la scène au 21e siècle avec The Toolbox Murders et Mortuary qui sort chez nous en 2006. Son ultime long métrage est Djinn, en 2013. Tobe Hooper avait 74 ans.