Zama raconte, au XVIIème siècle, les aventures d'un officier espagnol qui s'installe à Asunción en attendant d'être transféré à Buenos Aires.

Il s'agit du nouveau long métrage de la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, 9 ans après La Femme sans tête. Cette adaptation du roman écrit en 1956 par Antonio di Benedetto est produite par Pedro Almodovar. Zama sera dévoilé à la rentrée à la Mostra de Veni

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !se et au Festival de Toronto.

Zama n'a pas encore de date de sortie française. Découvrez une première bande annonce en cliquant ci-dessus.