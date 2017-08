OSCARS 2018: la Suède a choisi son candidat

La Suède a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Sans grande surprise, c'est la Palme d'or The Square de Ruben Östlund qui a été sélectionnée. The Square, qui raconte le quotidien chaotique du directeur d'un musée, sortira le 18 octobre en France.

La Suède a remporté trois fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, à chaque fois pour des films d'Ingmar Bergman: La Source, A travers le miroir et Fanny & Alexandre. La Suède a également été nommée l'an passé avec la comédie Mr Ove. Ruben Östlund a déjà été choisi deux fois pour représenter son pays: avec Snow Therapy, qui avait passé le premier tour mais n'avait finalement pas intégré la liste des 5 nommés à l'Oscar, et avant cela avec Happy Sweden.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

