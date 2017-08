BOX-OFFICE US: le pire weekend depuis 15 ans

Les premières estimations prévoyaient un weekend catastrophique au box-office américain - elles ont vu juste. Entre une tempête, un match de boxe ultra-médiatisé et (surtout) une programmation très peu attractive, le public a déserté les salles. Cela couronne un été américain désastreux en termes de fréquentation et de qualité en ce qui concerne les grosses sorties. Cette semaine, la nouveauté la plus forte est le film d'animation français Ballerina qui ne rapporte que 5 millions de dollars dans plus de 2500 salles. Le film d'action Birth of the Dragon, inspiré par Bruce Lee, végète à 2.5 millions sur 1600 écrans. All Saints, un nouveau navet chrétien, rapporte péniblement 1.5 million dans plus de 800 salles. La meilleure moyenne par copie est... la transmission du match Mayweather vs. McGregor, avec 2.6 millions dans 532 salles.

La comédie d'action Hitman & Bodyguard avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds conserve la tête avec un score (10 millions ce weekend) qui à une autre période ne lui permettrait même pas de monter sur le trône. Le thriller Wind River, pour sa sortie élargie, s'invite dans le top 5 et cumule 9.8 millions en un mois.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !