BOX-OFFICE US: James Franco et Guillermo Del Toro se distinguent

Pas de grosse sortie cette semaine au box-office américain mais un bon nombre de sorties limitées en vue des Oscars. La meilleure moyenne par copie revient à La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro, qui récolte 166.800 dollars dans seulement 2 salles. Très bonne moyenne également pour The Disaster Artist de James Franco qui rapporte 1.220.831 dollars dans 19 salles. Wonder Wheel de Woody Allen débute plus modestement avec 140.555 dollars dans 5 salles.

Sans grosse concurrence, le film d'animation Coco conserve la tête et cumule désormais 108.6 millions de dollars en deux semaines. La surprise Wonder avec Julia Roberts et Jacob Tremblay se rapproche des 100 millions de dollars en 3 semaines. Plus bas dans le top 10, Lady Bird de Greta Gerwig reste sensiblement devant 3 Billboards, les panneaux de la vengeance (17 millions en 5 semaines contre 13.6 millions en 4 semaines).

Source

