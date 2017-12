PRIX DE LA CRITIQUE DE LOS ANGELES 2017: le palmarès

Les prix de la critique de Los Angeles ont été décernés cette nuit. Après les prix du NBR puis ceux de New York, il s'agit d'une nouvelle étape importante de la saison Oscars. C'est un nouveau succès pour Call Me By Your Name, tandis que La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro est également plébiscité.

Découvrez le palmarès complet ci-dessous :

FILM:

Call Me By Your Name

Runner-Up: The Florida Project

RÉALISATEUR:

Luca Guadagnino, Call Me By Your Name & Guillermo Del Toro, La Forme de l'eau

ACTRICE:

Sally Hawkins, La Forme de l'eau

Runner-Up: Frances McDormand, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

ACTEUR:

Thimothée Chalamet, Call Me By Your Name

Runner-Up: James Franco, The Disaster Artist

SECOND RÔLE FÉMININ:

Laurie Metcalf, Lady Bird

Runner-Up: Mary J. Blige, Mudbound

SECOND RÔLE MASCULIN:

Willem Dafoe, The Florida Project

Runner-Up: Sam Rockwell, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

SCENARIO:

Jordan Peele, Get Out

Runner-Up: Martin McDonaugh, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

FILM ÉTRANGER:

120 battements par minute (France) & Faute d'amour (Russie)

DOCUMENTAIRE:

Visages, villages

Runner-Up: Jane

ANIMATION:

The Breadwinner

Runner-Up: Coco

PHOTO:

Dan Lausten, La Forme de l'eau

Runner-Up: Roger Deakins, Blade Runner 2049

MUSIQUE:

Johnny Greenwood, Phantom Thread

Runner-Up: Alexandre Desplat, La Forme de l'eau

DÉCORS:

Dennis Gassner, Blade Runner 2049

Runner-Up: Paul D. Austerberry, La Forme de l'eau

MONTAGE:

Lee Smith, Dunkerque

Runner-Up: Tatiana S. Riegel, I, Tonya

PRIX NOUVELLE GÉNÉRATION:

Greta Gerwig, Lady Bird

Source : LAFCA

