BERLINALE 2018: le film d'ouverture dévoilé !

Le film d'ouverture de la prochaine Berlinale a été dévoilé.

Il s'agit de L'Île aux chiens, le nouveau long métrage de Wes Anderson. Le réalisateur de Fantastic Mr Fox revient à l'animation avec ce film qui sortira en France le 11 avril. Le pitch: lorsqu’une épidémie de grippe canine envahit la ville japonaise de Megasaki et menace de contaminer les hommes, le maire ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens. L’île poubelle devient : l’Île aux Chiens. Un jeune garçon de 12 ans, Atari, se rend sur place à la recherche de son chien perdu, Spots. C’est alors qu’il fait la découverte, à l’aide d’une meute de cinq chiens, d’une conspiration qui menace la ville... Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

La Berlinale sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte. Elle se déroulera du 15 au 25 février.

Jill Holleville