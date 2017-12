LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT: 1res images du nouveau film de la révélation chinoise Bi Gan

Luo Hongwu retourne dans la ville de son enfance 12 ans après avoir commis un meurtre resté impuni. Les souvenirs de la belle et énigmatique jeune femme qu'il a tuée refont surface. Le passé et le présent, le rêve et la réalité se confrontent alors dans un sombre ballet...

Voici le pitch de Long Day’s Journey Into Night, nouveau long métrage du jeune réalisateur chinois Bi Gan. Bi Gan a été révélé par son premier long métrage, l'hypnotique Kaili Blues sorti l'an passé chez nous. Long Day’s Journey Into Night devrait être visible prochainement.

Des premières images de ce long métrage ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !