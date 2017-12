ASH IS PUREST WHITE: 1res images du nouveau Jia Zhang-Ke

2001 à Datong, en Chine. Qiao, une jeune et jolie danseuse, est amoureuse de Bin, un gangster local. Qiao va prendre la défense de Bin lors d'un affrontement entres gangs, et est condamnée à 5 ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin pour tout recommencer à zéro...

Voici le pitch de Ash is Purest White, le nouveau long métrage du Chinois Jia Zhang-Ke. Le dernier film en date de Jia Zhang-Ke, Au-delà des montagnes, remonte à 2015. Ash is Purest White devrait être visible courant 2018.

Des premières images de Ash is Purest White sont disponibles, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !