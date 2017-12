OSCARS 2018: la présélection pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux

Vingt longs métrages ont été présélectionnés en vue de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. A l'arrivée, il n'en restera plus que cinq. Le successeur du Livre de la jungle, lauréat en début d'année, se trouve parmi ces films.

Les nominations seront dévoilées le 23 janvier.

“Alien: Covenant”

“La Belle et la Bête”

“Blade Runner 2049”

“Dunkerque”

‘‘Ghost in the Shell”

“Les Gardiens de la galaxie Vol. 2”

“Jumanji”

“Justice League”

“Kong: Skull Island”

“Life”

“Logan”

“Ojka”

“Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar”

“La Forme de l'eau”

“Spider-Man Homecoming”

“Star Wars: le dernier Jedi”

“Thor: Ragnarok”

“Valerian et la cité aux mille planètes”

“La Planète des singes : Suprématie”

“Wonder Woman”

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !