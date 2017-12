QUIEN TE CANTARA: 1res images du nouveau film du réal de "La Nina de fuego"

Lila, une célèbre chanteuse, a un accident et perd totalement la mémoire alors qu'elle préparait son retour triomphal sur scène. Avec l'aide de Violeta, imitatrice, elle tente de redevenir celle qu'elle était autrefois.

Voici le pitch de Quien te cantara, nouveau long métrage de l'Espagnol Carlos Vermut. Vermut a été révélé par le très singulier La Nina de fuego, qui avait été couronné à San Sebastian. Ce nouveau film fait partie de nos paris pour la sélection de la prochaine Berlinale. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici !

Des premières images de Quien te cantara ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !