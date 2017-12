MISSING JOHNNY: gros plan sur le film taïwanais qui brille en festivals

Hsu vient d'emménager seule à Taipei. Elle reçoit des coups de fil d'une personne à la recherche d'un certain Johnny. Cette erreur de numéro éveille la curiosité de Hsu...

Voici le pitch de Missing Johnny, premier long métrage de la réalisatrice taïwanaise Huang Xi. Missing Johnny a déjà été multi-primé en festivals. Sera t-il bientôt visible près de chez nous ?

En attendant, découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

