DÉCÈS: Johnny Hallyday (1943-2017)

Le chanteur et acteur français Johnny Hallyday est décédé. Johnny Hallyday a participé à populariser le rock'n'roll en France dans les années 60. Au cinéma, il est d'abord figurant en 1955 dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Quelques années plus tard, il apparaît dans Les Parisiennes de Michel Boisrond et joue dans D'où viens-tu Johnny ? de Noël Howard. Il s'illustre par la suite chez Sergio Corbucci (Le Spécialiste), Robert Hossein (Point de chute) ou Claude Lelouch (L'Aventure c'est l'aventure).

Dans les années 80, on retrouve Johnny Hallyday au casting de Détective de Jean-Luc Godard ou Conseil de famille de Costa-Gavras. Plus récemment, il joue pour Laetitia Masson (Love Me), Patrice Leconte (L'Homme du train) ou encore Johnnie To (Vengeance). Sa dernière apparition a été chez Claude Lelouch, cette année, dans Chacun sa vie. Johnny Hallyday avait 74 ans.