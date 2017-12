LE CINEMA FRANÇAIS C’EST DE LA MERDE 2E MANCHE: le nouveau volume en précommande !

Cette phrase on l'a tous dite ! Et pourtant...

Après le succès du premier volet, les auteurs de Distorsion se sont lancés dans la suite de leur titre toujours aussi provocateur mais au contenu toujours aussi alléchant ! L’équipe a en effet décidé d’aller à contre courant de cette idée reçue qui voudrait que le cinéma hexagonal soit pauvre et limité à des drames indé dans un 2 pièces cuisine et exhume, à travers 164 pages, 75 nouveaux films (des chef d'œuvres, des raretés, des pépites et des films oubliés) qui vous prouveront le contraire !

Ils ont creusé, fouillé et déterré tout un tas d'œuvres qui valent le détour, mais surtout ils se sont fait plaisir à (re)découvrir pour nous, toutes ces pelloches qui font que l'on peut être fier de notre cinéma ! Avec aussi deux textes exclusifs par des guest-stars, deux films choisis par Graham Masterton et Lloyd Kaufman !

