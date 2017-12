A MOMENT IN THE REEDS: 1res images d'une romance gay venue de Finlande

Leevi est un jeune homme finlandais, qui fait ses études de littérature à Paris. Il revient dans son pays natal pour les vacances, où il retrouve son père, son seul parent après le décès de sa mère. Il va l’aider à retaper leur chalet de vacances isolé, au bord d’un magnifique lac. L’incompatibilité entre les aspirations bohèmes de Leevi et le conservatisme de son père sont manifestes. Leevi est rejoint par Tareq, un architecte syrien réfugié en Finlande, employé par le père de Leevi pour aider à retaper la maison. Une relation intime se développe peu à peu entre Tareq et Leevi...

Voici le pitch de A Moment in the Reeds, premier long métrage du Finlandais Mikko Makela. A Moment in the Reeds a été dévoilé le mois dernier au Festival de Londres, et commence depuis à tourner en festivals.

Des premières images de A Moment in the Reeds ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !