BECOMING ASTRID: 1re image du biopic suédois consacré à Astrid Lindgren

Quelque chose est arrivé à Astrid, alors qu'elle était jeune, et qui l'a affectée à jamais. La jeune femme décide alors de se libérer des normes de la société et de suivre son cœur...

Voici le pitch de Becoming Astrid, réalisé par la Danoise Pernille Fischer Christensen (Soap). A l'affiche: Trine Dyrholm (Festen, La Communauté), Maria Bonnevie (Reconstruction, Le Bannissement) et dans le rôle principal la jeune Alba August. Ce film est un biopic consacré à Astrid Lindgren, l'auteure suédoise entre autres de la série Fifi Brindacier. Becoming Astrid devrait être visible courant 2018. Avec un passage par la Berlinale ? Retrouvez nos pronostics en cliquant ici.

Une première image de Becoming Astrid a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

