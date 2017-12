BOX-OFFICE FRANCE: "Seule la terre" brille aux 1res séances Paris, vers un flop géant pour "Stars 80" ?

Santa & Cie a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes. Le film d'Alain Chabat débute solidement avec 1704 entrées dans 27 salles. Il est suivi par Paddington 2, qui réunit 1177 spectateurs dans 22 salles, laissant la troisième place aux Gardiennes de Xavier Beauvois, avec 1050 tickets dans 17 salles. Bienvenue à Suburbicon de George Clooney reste aux pieds du podium avec 861 entrées dans 19 salles.

La performance de la semaine revient à Seule la terre de Francis Lee (lire notre entretien), qui obtient la meilleure moyenne du classement avec 347 entrées dans seulement 5 salles. Trois plus distribué (14 copies), Stars 80, la suite se prend un gros vent avec seulement 283 spectateurs. Makala, qui n'est pas vraiment aussi grand public, attire autant de spectateurs (277) dans 9 salles.

Source Rentrak France

