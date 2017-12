FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS 2018: la sélection

La sélection du Festival Premiers Plans d'Angers, dédié aux espoirs du cinéma européens, a été dévoilée.

Huit longs métrages figurent dans la compétition européenne, parmi lesquels la révélation islandaise Winter Brothers de Hlynur Palmason. A noter également le drame ukrainien Falling de Marina Stepanska, le thriller horrifique irlandais The Cured avec Ellen Page ou encore le film fantastique norvégien Valley of Shadows de Jonas Matzow Gulbrandsen. C'est Catherine Deneuve qui présidera le jury de cette compétition.

Dans la compétition française, on retrouve notamment le buzz Jusqu'à la garde de Xavier Legrand ou la coproduction Les Versets de l'oubli d'Alireza Khatami.

Une large sélection de courts métrages sera au menu. Des hommages et rétrospectives sont prévus autour de Jeanne Moreau, Pedro Almodovar, Agnès Varda, les Monty Python, Serge Bozon et Kornel Mundruczo. La Finlance, la Suède, le Danemark et la Norvège sont à l’honneur cette année avec un focus consacré à l'animation à travers une sélection de courts métrages.

Le Festival Premiers Plans d'Angers aura lieu du 12 au 21 janvier. Retrouvez la sélection complète en cliquant ici !

