FALLING: 1eres images d'un drame ukrainien en compétition à Karlovy Vary

Falling raconte l'histoire d'une génération de jeunes Ukrainiens qui cherchent leur place en Ukraine après la révolution. Anton et Katia se rencontrent à un moment crucial de leur vie, et vont passer sept jours de bonheur ensemble.

Voici le pitch de Falling, premier long métrage de l'Ukrainienne Marina Stepanska. Ce film sera dévoilé dans quelques jours en compétition East of the West du Festival de Karlovy Vary, en République Tchèque. Cette compétition est plus particulièrement consacrée, comme son nom l'indique, aux films des pays de l'est. Des premières images de Falling ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

