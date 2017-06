DARK SIDE OF THE LIGHT: gros plan sur un thriller horrifique japonais sélectionné au Festival de Transylvanie

Emi reçoit un jour la visite de son ex, Takumi. Il lui apprend que sa grande sœur a disparu après avoir assassiné son mari. Emi est dévasté. Qu'est-ce qui a bien pu pousser sa sœur à commettre un acte aussi horrible ?

Dark Side of the Light est le second long métrage du Japonais Ryota Sakamaki. Ce thriller horrifique est diffusé aujourd'hui hors compétition au Festival de Transylvanie, qui est à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Dark Side of the Light ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

