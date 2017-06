BOX-OFFICE US: un record historique pour "Wonder Woman", les "Pirates" coulent

Ce record était dans le viseur selon les premières estimations du weekend. Il est bel et bien battu: avec 100.5 millions de dollars récoltés au box-office américain, Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, réalise le meilleur démarrage de l'histoire pour un film dirigé par une femme. Le précédent record était détenu par Cinquante nuances de Grey, réalisé par Sam Taylor-Johnson, qui avait rapporté 85.1 millions de dollars pour son démarrage. Autre nouveauté de la semaine, le film d'animation Captain Underpants: The First Epic Movie reste à distance avec 23.5 millions au compteur.

Parmi les anciennes sorties, Pirates des Caraïbes 5 coule: -65.7% en 2e semaine, avec seulement 114.6 millions rapportés. Pour comparaison, le second épisode, plus gros succès de de la saga, en était déjà à 258 millions de dollars sur la même période. Alien: Covenant est un échec outre-Atlantique avec seulement 67.2 millions en 3 semaines pour un budget de 97 millions. Prometheus, qui n'avait déjà pas explosé le box-office américain, avait achevé sa carrière à 126 millions de dollars.

