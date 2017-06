PLAYGROUND: gros plan sur un drame polonais en compétition au Festival de Transylvanie

Dernier jour d'école dans une petite ville polonaise. C'est la dernière chance pour Gabrysia, 12 ans, de dire à son camarade de classe qu'elle est amoureuse de lui. Elle met en place une réunion secrète et faut chanter le garçon pour s'assurer que celui-ci vienne. Mais ce qui était supposé être une conversation intime devient hors de contrôle et mènera à une fin inattendue...

Voici le pitch de Playground, premier long métrage du jeune Polonais Bartosz M. Kowalski. Ce drame empruntant au thriller, dévoilé au Festival de San Sebastian, figure aujourd'hui en compétition au Festival de Transylvanie, qui est à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Playground ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

