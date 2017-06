TRÈS COURT FESTIVAL 2017: demandez le programme !

La 19e édition du Très Court Festival aura lieu du 9 au 18 juin partout en France (et les 16,17 et 18 juin au Forum des Images à Paris). Le principe: une sélection de courts métrages de 4 minutes maximum. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog video... Tous les genres sont présents.

La compétition internationale sera composée d'une cinquantaine de (très) courts métrages représentant le meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année. Une seconde compétition, Paroles de Femmes, s’intéresse plus particulièrement à des personnages féminins forts et contrastés. La sélection Différences mettra à l'honneur les films hors normes. Des sélections Animation, Familiale et Music‘n’Dance seront également au menu. Enfin, la sélection Ils ont osé “Trash & Glam” célébrera humour noir et mauvais goût, gore, trash et films de genre, dans une ambiance des plus chaudes.

Le réalisateur français Nicolas Boukhrief sera le président du jury. Un prix du public sera également décerné.

Pour retrouver toutes les infos sur le festival, rendez-vous sur le site officiel. Découvrez un teaser en cliquant ici !

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !