Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse et de complicité, ressemble à celui d’autres familles. Lorsque leur père tente d’obtenir leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve...

Voici le pitch de Rara, premier long métrage de la Chilienne Pepa San Martín. Ce film délicat, inspiré de faits réels, a été primé à la Berlinale. Notre critique et notre entretien avec la réalisatrice seront bientôt en ligne. Rara sort le 21 juin en salles. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus !

