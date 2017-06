UNE FEMME FANTASTIQUE: une affiche pour le lauréat du Teddy Award

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

Une femme fantastique est le nouveau film du Chilien Sebastian Lelio. Révélé par Gloria, Lelio a reçu le Teddy Award du meilleur film (récompense dédiée au meilleur long métrage aux thématiques LGBTQI) ainsi que le prix du meilleur scénario à la Berlinale. Ce très beau film sort le 12 juillet en France et nous vous le recommandons chaudement. Son affiche française vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie !

Source Ad Vitam

