BOX-OFFICE US: vers un record pour "Wonder Woman" ?

Selon les premières estimations du weekend, Wonder Woman devrait prendre la tête du box-office américain - jusque-là, pas de vraie surprise. La question est davantage celle du score. Le blockbuster pourrait dépasser les 100 millions de dollars pour ses débuts. Si c'était le cas, il s'agirait du meilleur démarrage de l'histoire pour un long métrage réalisé par une femme (Patty Jenkins), battant le précédent record détenu par Sam Taylor-Johnson dont le film 50 nuances de Grey avait démarré à 85 millions. Les estimations pour Wonder Woman oscillent pour l'instant entre 96 et 103 millions de dollars. Le film d'animation Captain Underpants: The First Epic Movie (vous n'avez pas vraiment envie de savoir ce que c'est) resterait à distance, entre 24 et 32 millions de dollars. Wonder Woman sort ce mercredi en France, retrouvez notre critique en cliquant ici.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

