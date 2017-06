BOX-OFFICE FRANCE: "Pirates" en recul, Ozon devant Doillon

Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar a hérité de la première place au box-office de la semaine. Son démarrage est costaud (1.346.594 entrées) mais en net retrait par rapport aux autres épisodes. Pour comparaison, les épisodes 2 et 3 avaient deux fois mieux démarré (2.7 millions d'entrées) et le précédent épisode avait attiré 1.6 million de spectateurs. Du côté des Cannois, bonne performance de François Ozon avec L'Amant double qui, en 5 jours seulement (le film est sorti vendredi) débute mieux que Rodin de Jacques Doillon (qui lui a été exploité toute la semaine). Avec 119.431 entrées dans 284 salles, le thriller d'Ozon débute sur des bases voisines de son précédent succès, Frantz (qui avait réuni 161.533 spectateurs sur une semaine pleine). Rodin compte lui 115.220 spectateurs dans 256 salles.

Du côté des anciennes sorties, Le Roi Arthur fait la plus grosse chute du top 10 (-51.9%, 537.525 entrées en 2 semaines). Mais le gadin le plus remarquable est certainement pour Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, qui chute de 50.9%... alors que le film gagne une centaine de copies (259.361 entrées en 2 semaines).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !