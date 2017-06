KAISA'S ENCHANTED FOREST: 1eres images d'un curieux doc finlandais

En 1935, l'écrivain suisse Robert Crottet, souffrant de tuberculose, a commencé à avoir des rêves intenses de créatures aux yeux brillants, l'appelant du plus profond des forêts du nord de la Finlande. Crottet guérit et entame un voyage pour retrouver ces créatures. Il se rend dans une communauté laponne où il rencontre le magicienne Kaisa, conteuse et un voyante. Après avoir écouté les légendes et histoires de Kaisa, Crottet publie son premier livre inspiré de ces contes. Quand la guerre éclate, il apprend que les Lapons ont été déplacés par l'envahisseur russe, et lance une campagne désespérée en Europe pour attirer l'attention sur leur sort...

Voici le pitch de Kaisa's Enchanted Forest, un documentaire réalisé par la Finlandaise Katja Gauriloff. Remarqué en début d'année à la Berlinale, le film tourne depuis en festivals. Des premiers visuels surprenants ont été dévoilés. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

