En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent...

Le Vénérable W. est le nouveau long métrage réalisé par Barbet Schroeder. Ce documentaire a été dévoilé il y a quelques jours au Festival de Cannes, en séance spéciale. Le Vénérable W. sort ce mercredi 7 juin dans les salles françaises. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

