LE SECRET DES MARROWBONE: une affiche teaser pour le thriller horrifique avec Anya Taylor-Joy

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge...

Voici le pitch du Secret des Marrowbone, premier long métrage de l'Espagnol Sergio G. Sánchez. Ce film est produit par son compatriote Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat). A l'affiche, on retrouve notamment Anya Taylor-Joy, la révélation de The Witch vue depuis dans Split.

Le Secret des Marrowbone sort le 7 mars en France. Une affiche teaser de ce thriller horrifique a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source Way to Blue

