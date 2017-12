BOX-OFFICE FRANCE: "Coco" & Guédiguian brillent, flops pour Fassbender & Mélanie Laurent

Coco a logiquement pris la tête du classement au box-office français de la semaine. Le nouveau Pixar brille avec 948.846 entrées dans 721 salles, mais fait un peu moins bien que Vaiana l'an passé: le Disney avait atteint 1.073.991 entrées en première semaine. La comédie C'est tout pour moi démarre très correctement avec 250.306 entrées dans 291 salles. Belle performance de La Villa signée Robert Guédiguian avec 193.463 entrées dans 196 salles. Largement plus diffusé (320 salles), Le Bonhomme de neige avec Michael Fassbender est battu à plates coutures avec 121.112 entrées seulement.

Bad Moms 2 ne s'imposait peut-être pas: le premier épisode avait attiré 150.601 spectateurs, ce nouvel épisode n'en compte que 69.242. Plonger, nouvelle réalisation de Mélanie Laurent, est un bide avec 26.896 entrées dans 118 salles. Bon résultat en revanche pour 12 jours de Raymond Depardon qui attire 49.009 spectateurs dans 71 salles.

Parmi les anciennes sorties, Le Brio s'approche des 700.000 entrées en 2 semaines et Justice League n'a toujours pas franchi les 1.5 million d'entrées en 3e semaine. Le Sens de la fête, qui franchira les 3 millions d'entrées cette semaine, est un succès, mais on est loin de la tornade promise depuis bien avant la sortie du film. Le gadin de la semaine est pour Marvin d'Anne Fontaine: -54.2% alors que le film, accompagné d'un mauvais buzz, gagne une trentaine de copies.

