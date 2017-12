TRANSIT: 1re image du nouveau Christian Petzold

Paris, à la fin de l’été. Georg, jeune homme fuyant les Allemands, doit apporter des papiers et du courrier à un écrivain. Il découvre qu’il s’est suicidé dans sa chambre d’hôtel. Grâce aux papiers, Georg peut partir à Marseille. Il prend l’identité du mort et attend le paquebot qui l’emmènera loin de là. À Marseille, il rencontre Marie, jeune femme en quête désespérée d’un disparu. C’est la femme de l’écrivain. On lui a dit que son mari était dans la ville. Elle est loin de se douter d’être à la recherche d’un fantôme. Et ce fantôme, c’est Georg...

Voici le pitch de Transit, le nouveau long métrage de l'Allemand Christian Petzold après Yella, Barbara ou encore Phoenix. A l'affiche: Paula Beer, la révélation de Frantz de François Ozon, et Franz Rogowski, découvert dans Love Steaks et et vu récemment dans Happy End de Michael Haneke. Après des premiers visuels et images de tournage mis en ligne il y a quelques mois, c'est désormais la première image du film qui a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

Transit devrait être visible courant 2018. Dès la Berlinale ? Le film fait en tout cas partie de nos pronostics.

