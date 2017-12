THE TALE: 1res images d'un film avec Laura Dern & Ellen Burstyn sélectionné à Sundance

Jennifer est une journaliste vivant à New York avec son petit ami allemand. Lorsque sa mère retrouve une nouvelle intitulée "The Tale", écrite quand elle avait 13 ans et parlant d'un triangle amoureux, Jennifer décide de replonger dans les souvenirs de cette histoire qui l'a façonnée.

Voici le pitch de The Tale, premier long métrage de l'Américaine Jennifer Fox. A l'affiche, on retrouve entre autres Laura Dern et Ellen Burstyn. Ce film fait partie de la sélection du Festival de Sundance, où il sera dévoilé en compétition. Retrouvez notre gros plan sur la compétition ici.

Des premières images de The Tale ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

