BOX-OFFICE US: "Coco" tient bon, un bide pour Morgan Freeman & Tommy Lee Jones ?

Sans grande concurrence avant la tornade prévue à l'occasion de la sortie du nouvel épisode de Star Wars, Coco devrait conserver la tête du classement au box-office américain ce weekend. Selon les premières estimations, le film d'animation ajouterait près de 20 millions de dollars à son compteur. La principale nouveauté de la semaine, la comédie Just Getting Started avec Morgan Freeman, Rene Russo et Tommy Lee Jones, lancée sur plus de 2000 écrans, pourrait rester sous les 4 millions de dollars. L'attraction du weekend devrait plutôt se trouver du côté des sorties limitées, avec l'arrivée de I, Tonya que les premières estimations placent déjà haut pour son exploitation dans 4 salles.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

