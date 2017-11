FESTIVAL DE SUNDANCE 2018: la sélection dévoilée

Les compétitions américaines et internationales du prochain Festival de Sundance ont été dévoilées. Dans la compétition américaine, à noter Blaze de Ethan Hawke, I Think We’re Alone Now avec Elle Fanning, The Kindergarten Teacher avec Maggie Gyllenhaal, Lizzie avec Chloë Sevigny et Kristen Stewart, The Tale avec Laura Dern ou Tyrel de Sebastian Silva. Dans la section internationale, citons notamment Pity de l'espoir grec Babis Makridis ou Yardie d'Idris Elba.

Les films hors compétition ont été également dévoilés. A noter quelques gros noms comme Damsel de David & Zellner (Kumiko, the Treasure Hunter) avec Robert Pattinson et Mia Wasikowska, Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix et Rooney Mara, Ophelia avec Daisy Ridley et Naomi Watts ou encore le nouveau Debra Granik (Winter's Bone) qui n'a pas encore de titre officiel.

Les films de la section Midnight, dédiée au cinéma de genre, ont aussi été annoncés. Parmi eux: Piercing de Nicolas Pesce (réalisateur de l'excellent The Eyes of My Mother) avec Mia Wasikowska, Mandy de Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow) avec Nicolas Cage et Andrea Riseborough ou encore le Français Revenge de Coralie Fargeat.

Retrouvez la liste intégrale ici. Le Festival de Sundance aura lieu du 18 au 28 janvier.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !