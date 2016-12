LIZZIE: première image du film avec Kristen Stewart et Chloe Sevigny

Bridget Sullivan, une jeune femme de chambre, vient travailler pour la famille Borden. Lizzie Borden trouve en elle une âme sœur. Ce qui au début n'était qu'une relation innocente se transforme en attirance, en amour et en vengeance sanglante.

Voici le pitch de Lizzie, un thriller gothique et psychologique réalisé par Craig William Macneill (auteur du thriller horrifique The Boy - rien à voir avec le film de poupée sorti chez nous en début d'année). A l'affiche: Kristen Stewart et Chloe Sevigny. Lizzie devrait être visible courant 2017. Une première image a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Kristen Stewart est actuellement à l'affiche du film fantastique Personal Shopper, retrouvez notre critique en cliquant ici.

