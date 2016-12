OSCARS 2017: la présélection pour les meilleurs effets spéciaux réduite à 10 films

Après un premier tri initial, une seconde présélection a été effectuée pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Ils ne sont plus que 10 à pouvoir succéder à Ex Machina, vainqueur l'an passé. Parmi les sélectionnés, à noter la présence (rare) d'un film d'animation: Kubo et sa technique en stop-motion. Découvrez les 10 longs métrages retenus ci-dessous...

“Les Animaux fantastiques”

“Le Bon gros géant”

“Captain America: Civil War”

“Deepwater Horizon”

“Doctor Strange”

“Le Livre de la jungle”

“Kubo et l'armure magique”

“Passengers”

“Premier contact”

“Rogue One: A Star Wars Story”

Les nominations aux Oscars seront dévoilées le 24 janvier.

